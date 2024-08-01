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Ankara’da binada gaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye sevk edildi

Ankara’da binada gaz sızıntısı: 3 kişi hastaneye sevk edildi

İHA
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Giriş: 01.08.2024 09:42
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir binada gaz sızıntı meydana geldi. Binanın olduğu cadde tedbir amaçlı kapatılırken gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye sevk edildi.
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