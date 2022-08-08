Ankara'da bıçak ve beyzbol sopalı 'yol verme' kavgası! O anlar kamerada...

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan bıçak ve beyzbol sopalı kavgada baba- oğul ile araya girmeye çalışan 1 kişi yaralandı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde trafikte yol verme tartışması bıçaklı ve beyzbol sopalı kavgaya dönüştü.

İki grup arasında çıkan kavgada baba Ethem Ş. ile oğlu Berkay Ş. ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaş yaralandı.

Üç kişiyi yaralayan şahıslar otomobillerine binerek kayıplara karıştı.

Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.