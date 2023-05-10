10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Ankara'da başörtülü kadına saldırı! Skandal sözler: Tayyip size fazla yüz verdi
Ankara Altındağ'da 2 kadının sokak ortasında başörtülü bir kadına saldırdığı anlar kameraya yansırken, saldırgan kadınların başörtülü kadına yönelik "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Saldırganlar, kadının başörtüsünü çıkarırken; araya girenlerin tepkisi sonrası olay yerinden uzaklaştı.