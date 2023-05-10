Ankara'da başörtülü kadına saldırı! Skandal sözler: Tayyip size fazla yüz verdi

Ankara Altındağ'da 2 kadının sokak ortasında başörtülü bir kadına saldırdığı anlar kameraya yansırken, saldırgan kadınların başörtülü kadına yönelik "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" ifadelerini kullandığı iddia edildi. Saldırganlar, kadının başörtüsünü çıkarırken; araya girenlerin tepkisi sonrası olay yerinden uzaklaştı.