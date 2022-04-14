Ankara’da başıboş köpek saldırıları artıyor! Mansur Yavaş neden barınak sözünü tutmadı?

Ankara'da son dönemde artan sokak köpeği saldırıları barınak ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2019 yılında 6 bin hayvan kapasiteli barınak sözü verdi. 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ihale edilen barınak projesi yıllardır yerinde sayarken sokak hayvanları problemi büyümeye devam ediyor.

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