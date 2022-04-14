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Ankara’da başıboş köpek saldırıları artıyor! Mansur Yavaş neden barınak sözünü tutmadı?

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Giriş: 14.04.2022 12:30
Ankara'da son dönemde artan sokak köpeği saldırıları barınak ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2019 yılında 6 bin hayvan kapasiteli barınak sözü verdi. 2020 ve 2021 yıllarında iki kez ihale edilen barınak projesi yıllardır yerinde sayarken sokak hayvanları problemi büyümeye devam ediyor.
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