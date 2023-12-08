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Ankara'da başıboş köpek saldırdı! Saldırıda ağır yaralanan küçük çocuk tedavi altında

A Haber
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Giriş: 08.12.2023 11:58
Ankara Keçiören'de başı boş köpekler 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz'a saldırdı. Saldırıda ağır yaralanan küçük çocuk hastenede tedavi altında. A Haber muhabiri Merve Pekmez olay yerinden son detayları anlattı.
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