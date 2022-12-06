06 Aralık 2022, Salı
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Ankara’da başıboş köpek dehşeti! Sahibi için istenen ceza belli oldu
Ankara'da, başıboş bırakıldığı sitede 4 kişiyi saldırarak yaralayan 'Cane Corso Italiano' cinsi köpeğin sahibi Umut Batuhan Yalçın hakkında, 'silahla olası kastla yaralama' suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede site güvenlik müdürü, yardımcısı ve 2 güvenlik görelisinin de gerekli önlemleri almadıkları gerekçesiyle 'taksirle yaralanmaya neden olma' suçundan 1,5 yıla kadar hapisleri talep edildi.