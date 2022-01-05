Ankara’da aynı mahallede 2 gün içinde ikinci köpek saldırısı! Manzara değişmedi

Ankara'nın Altındağ ilçesi'nde 2 gün önce 10 yaşındaki Ramazan Aslan, köpeklerin saldırısına uğramış canını son anda kurtarmıştı. O köpekler bu kez Ramazan'ın komşusu 7 yaşındaki Emine Topbaş'a saldırdı. Mahallede ise manzara değişmedi hala sokak köpekleri başıboş dolaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN