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Ankara’da aynı mahallede 2 gün içinde ikinci köpek saldırısı! Manzara değişmedi

A Haber
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Giriş: 05.01.2022 10:08
Ankara'nın Altındağ ilçesi'nde 2 gün önce 10 yaşındaki Ramazan Aslan, köpeklerin saldırısına uğramış canını son anda kurtarmıştı. O köpekler bu kez Ramazan'ın komşusu 7 yaşındaki Emine Topbaş'a saldırdı. Mahallede ise manzara değişmedi hala sokak köpekleri başıboş dolaşıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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