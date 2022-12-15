15 Aralık 2022, Perşembe
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Ankara’da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden kaçtı yola indi
Ankara'da mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Aslanın, evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen görevliler tarafından yakalanan aslan, hayvanat bahçesine götürüldü.