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Ankara’da aslan paniği! Hayvanat bahçesinden kaçtı yola indi

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Giriş: 15.12.2022 15:31
Ankara'da mühürlenerek ziyarete kapatılan hayvanat bahçesinden kaçan aslan, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Aslanın, evin bahçesine girerken ve yolda araçların önünde koşarken güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine gelen görevliler tarafından yakalanan aslan, hayvanat bahçesine götürüldü.
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