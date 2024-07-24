24 Temmuz 2024, Çarşamba
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Ankara'da arazi yangını!
Ankara'nın Altındağ ilçesinde arazide yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yukarı Peçenek Mahallesi'nde öğlen saatlerinde bir arazide yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.