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Ankara'da alkollü tır sürücüsü dehşeti! 7 aracı biçti

İHA
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Giriş: 18.03.2023 18:00
Ankara'da alkollü olduğu iddia edilen bir tır sürücüsü park halindeki 7 araca çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada bir kişi yaralanırken, araçlar hasar aldı.
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