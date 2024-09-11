Ankara’da akrabaların kanlı gecesi!

Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir restoranda akrabalar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN