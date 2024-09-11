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Ankara'da akrabaların kanlı gecesi!

Ankara'da akrabaların kanlı gecesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 01:31
Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde bir restoranda akrabalar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Ankara’da akrabaların kanlı gecesi!
Ankara'da akrabaların kanlı gecesi!
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