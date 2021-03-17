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Ankara'da akılalmaz olay! Durduk yere hamile kediye saldırdı

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Giriş: 17.03.2021 10:39
Güncelleme:17.03.2021 10:47
Ankara'da bir kadın yolda yürürken aniden gözüne kestirdiği kedinin yanına giderek savunmasız hayvana saldırdı. O da yetmedi bir de çanta fırlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir spor salonun bahçesinde iş yeri çalışanlarının beslediği hamile kedi, uyuduğu sırada kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kadının uyuyan kediye sessizce yaklaşarak bir an da sertçe vurduğu ve uzaklaştığı görüldü.

HIRSINI ALAMADI ÇANTA FIRLATTI

Acımasız kadın, korkuyla yerinden fırlayan kedinin yanına tekrar gelerek bu sefer de elindeki çantayı hayvanın üzerine fırlattı. Çantanın kendisine geldiğini fark eden talihsiz kedi, korkulukların arasından kaçarak canını zor kurtardı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülere sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi.

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