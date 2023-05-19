19 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da akılalmaz olay! Can kurtarmaya giden sağlık görevlisine dehşeti yaşattı

Ankara’da akılalmaz olay! Can kurtarmaya giden sağlık görevlisine dehşeti yaşattı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2023 15:14
Kan donduran olay geçen gün Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni 30 yaşındaki Rabia Kılıç, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastanın evinde, geç geldikleri gerekçisiyle saldırıya uğradı. Hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdiveninden düşen Kılıç'ın, sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı meydana geldi.  İşte “bu kadarına da pes” dedirten olayın detayları...
Mardin’de iki aile birbirine girdi!
Mardin'de iki aile birbirine girdi!
Herkes yılan sandı! Eliyle...
Herkes yılan sandı! Eliyle...
Ankara’da akılalmaz olay!
Ankara’da akılalmaz olay!
Tavan çöktü; midye kabukları ortaya çıktı!
Tavan çöktü; midye kabukları ortaya çıktı!
Meyve yerine tabut çıktı!
Meyve yerine tabut çıktı!
Gece yarısı katliam gibi kaza!
Gece yarısı katliam gibi kaza!
Cezası 1 milyon TL! 18 ilde aranacak
Cezası 1 milyon TL! 18 ilde aranacak
6 milyon liralık hırsızlık kamerada
6 milyon liralık hırsızlık kamerada
Karga böyle saldırdı
Karga böyle saldırdı
7 günde 7 harikayı gezdi
7 günde 7 harikayı gezdi
Alev alan araç cayır cayır yandı
Alev alan araç cayır cayır yandı
Ev sahibi dehşeti kamerada!
Ev sahibi dehşeti kamerada!
Daha Fazla Video Göster