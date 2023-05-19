Ankara’da akılalmaz olay! Can kurtarmaya giden sağlık görevlisine dehşeti yaşattı

Kan donduran olay geçen gün Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Sağlık Merkezi'nde görevli acil tıp teknisyeni 30 yaşındaki Rabia Kılıç, kalp krizi geçirdiği ihbarı yapılan hastanın evinde, geç geldikleri gerekçisiyle saldırıya uğradı. Hasta yakını S.K.'nin itmesiyle binanın merdiveninden düşen Kılıç'ın, sol bacağında kırık, sol el başparmağı ve el bileğinde ise hareket ve his kaybı meydana geldi. İşte “bu kadarına da pes” dedirten olayın detayları...