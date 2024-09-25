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Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 09:00
Ankara'da bir akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı. Faciadan dönülen o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ankara’da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
Ankara'da akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
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