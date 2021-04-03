Ankara'da aile hekimi ve hastasına uyuşturucudan gözaltı

Ankara'da aile hekimi Ö.A.E. (50) hastası Gökhan D. ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan gözaltına alındı. Aile hekimi Ö.A.E.'nin, uyuşturucudan sabıkalı Gökhan D. ile muayeneye geldiğinde tanıştığı ve birlikte uyuşturucu işi yapmaya başladıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.