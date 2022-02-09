09 Şubat 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ankara'da ağaç katliamı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte tam bir ağaç katliamına imza attı. Büyükşehir ekiplerinin yol genişletme çalışması için kaldırımlarda bulunan yaklaşık 200 ağacı kökten kesmesi tepki çekti. Ağaçların sökülerek başka bir yere dikilmesi mümkün olduğu halde neden kesildiği sorusuna cevap aranıyor.