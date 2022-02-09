Ankara’da ağaç katliamı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte tam bir ağaç katliamına imza attı. Büyükşehir ekiplerinin yol genişletme çalışması için kaldırımlarda bulunan yaklaşık 200 ağacı kökten kesmesi tepki çekti. Ağaçların sökülerek başka bir yere dikilmesi mümkün olduğu halde neden kesildiği sorusuna cevap aranıyor.

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