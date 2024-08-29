Ankara’da aç kalan ayı bahçeleri gezdi! Doğa fotoğrafçısının şansına bakın

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı dün sabaha karşı. Aç kalan bir ayı yiyecek bulmak için ilçeyi ziyaret etmeye karar verdi. Ayının firari gezisini o sırada tesadüfen ilçede bulunan ve içlerinden biri doğa fotoğrafçısı olan iki genç görüntüledi.

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