29 Ağustos 2024, Perşembe
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Ankara’da aç kalan ayı bahçeleri gezdi! Doğa fotoğrafçısının şansına bakın
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı dün sabaha karşı. Aç kalan bir ayı yiyecek bulmak için ilçeyi ziyaret etmeye karar verdi. Ayının firari gezisini o sırada tesadüfen ilçede bulunan ve içlerinden biri doğa fotoğrafçısı olan iki genç görüntüledi.