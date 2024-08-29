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Ankara’da aç kalan ayı bahçeleri gezdi! Doğa fotoğrafçısının şansına bakın

Ankara’da aç kalan ayı bahçeleri gezdi! Doğa fotoğrafçısının şansına bakın

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 16:46
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı dün sabaha karşı. Aç kalan bir ayı yiyecek bulmak için ilçeyi ziyaret etmeye karar verdi. Ayının firari gezisini o sırada tesadüfen ilçede bulunan ve içlerinden biri doğa fotoğrafçısı olan iki genç görüntüledi.
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