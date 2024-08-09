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Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüsün Ağrı otogarından çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ankara'da 9 kişinin öldüğü otobüsün Ağrı otogarından çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 12:22
Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Ağrı otogarından çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
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Otobüs Ağrı’dan çıkış görüntüsü
Otobüs Ağrı’dan çıkış görüntüsü
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