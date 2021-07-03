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Ankara’da 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

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Giriş: 03.07.2021 11:14
Ankara'nın Altındağ ilçesi Taştop Sokak'ta hırdavat ve ambalaj dükkanlarının bulunulduğu 4 katlı binada patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle binanın camları ve kapıları kırılarak çevreye saçıldı. Olayı gören esnaf durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alındı. Patlamada 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.
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