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Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı! “Eski güzelliğimden eser kalmadı”

DHA
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Giriş: 28.12.2022 13:49
Ankara'da 19 yaşında evlenen Sıla Koçak'ın hayatı 4 ayda kabusa döndü. Defalarca şiddet görünce uzaklaştırma kararı aldırıp, annesinin evine dönen genç kız, konuşma bahanesiyle eşinin çağırdığı eve gitti. 5'inci kat penceresinden düşerek ağır yaralanan Koçak, "Kocam beni pencereden attı" diyerek, yaşadığı kabusu anlattı. İşte dehşete düşüren olayın ayrıntıları...
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