25 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da 3. komşu cinayeti: 1 ölü 5 yaralı

Ankara'da 3. komşu cinayeti: 1 ölü 5 yaralı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.11.2023 23:36
Ankara’nın Keçiören ilçesinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlçede aynı gün meydana gelen komşu kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Ankara’da 3. komşu cinayeti
Ankara'da 3. komşu cinayeti
İTÜ rektörlük binasında yangın
İTÜ rektörlük binasında yangın
Kürek sapıyla gelen zafer
Kürek sapıyla gelen zafer
Meteoroloji uyarmıştı: Dalaman’ı hortum vurdu!
Meteoroloji uyarmıştı: Dalaman'ı hortum vurdu!
Komşu katliamı! A Haber olay yerinde
Komşu katliamı! A Haber olay yerinde
Taksim’de izinsiz gösterilere karşı önlem!
Taksim'de izinsiz gösterilere karşı önlem!
İpekyolu’na millet bahçesi!
İpekyolu'na millet bahçesi!
Kocaeli’de 7 balıkçı teknesi battı!
Kocaeli'de 7 balıkçı teknesi battı!
Vapurdaki yolcu denize düştü
Vapurdaki yolcu denize düştü
Tarih ile sanatın iç içe olduğu semt
Tarih ile sanatın iç içe olduğu semt
Küçükçekmece’de gasp kamerada
Küçükçekmece'de gasp kamerada
AFAD’dan İstanbul’a fırtına uyarısı
AFAD’dan İstanbul’a fırtına uyarısı
Daha Fazla Video Göster