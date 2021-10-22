22 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da 3 kişi husumetlisini öldüresiye dövdü...O anlar cep telefonu kamerasında

Ankara’da 3 kişi husumetlisini öldüresiye dövdü...O anlar cep telefonu kamerasında

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.10.2021 11:27
Güncelleme:22.10.2021 11:28
Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir kişi husumetli olduğu grup tarafından sokak ortasında öldüresiye dövüldü. Çevredeki vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde grubun husumetli olduğu kişiyi yere yatırarak kafasına tekmelerle vurdukları görüldü. Olay Ankara'nın Polatlı ilçesi Zafer Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre V.B., cadde üzerinde husumetli olduğu Y.A., S.Y. ve H.A, ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda Y.A., S.Y. ve H.A., husumetli olduğu V.B.,'yi dövmeye başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmak istese de 3 kişinin hareketsiz yerde yatan V.B.'nin kafasına tekme ile vurduğu görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, sağlık ekipleri ise yaralanan V.B.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardında çevredeki hastaneye sevk etti. Polis kavgayla ilgili soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ege ve Akdeniz neden kirleniyor?
Ege ve Akdeniz neden kirleniyor?
Gözü yaşlı anne evladına kavuşmak için yardım bekliyor
Gözü yaşlı anne evladına kavuşmak için yardım bekliyor
Ankara’da 3 kişi husumetlisini öldüresiye dövdü...
Ankara’da 3 kişi husumetlisini öldüresiye dövdü...
Muş’ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular
İSKİ’nin bitmeyen kazı çalışmaları vatandaşı çilden çıkardı
İSKİ’nin bitmeyen kazı çalışmaları vatandaşı çilden çıkardı
Bayraktar’dan duygulandıran paylaşım
Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Sözleşmeliye kadro geliyor!
Sözleşmeliye kadro geliyor!
Otobüs istinat duvarında asılı kaldı! Bir kişi canını saniyelelerle kurtardı
Otobüs istinat duvarında asılı kaldı! Bir kişi canını saniyelelerle kurtardı
Şanlıurfa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı! Yolcular böyle savruldu
Şanlıurfa’da halk otobüsüyle otomobil çarpıştı! Yolcular böyle savruldu
Kamyonet büfeye girdi, o anlar kameraya yansıdı
Kamyonet büfeye girdi, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul trafiğinde yoğunluk
İstanbul trafiğinde yoğunluk
Facebook’un ismi değişiyor mu?
Facebook'un ismi değişiyor mu?
Daha Fazla Video Göster