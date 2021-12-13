13 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara’da 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

Ankara’da 3 kişi aracın altında kalmaktan son anda böyle kurtuldu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.12.2021 17:06
Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerinin önünde 1 metre yüksekliğindeki duvara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada duvarın üzerinde oturan 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Keçiören ilçesinde meydana geldi. Caddede ilerlerken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, playstation kafenin önünde yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvarı parçalayarak iş yerinin camını kırdı. Kaza sırasında duvarın üzerinde oturan Osman Aydın, Umut Okur ve Hamit Aslan, aracı son anda fark edip kaçarak kurtuldu. 3 kişi, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde iş yerinin önünde oturan 3 kişinin, son anda aracı fark edip kaçtığı görüldü.

'KIL PAYI KURTULDUK'

Kazadan son anda kurtulan Hamit Aslan, Burada oturuyorduk, arabanın aniden üzerimize geldiğini gördük. Son anda kendimizi sağ tarafa attık. Bu yan yoldan araba çıktı önlerine herhalde panik yaptılar ve direksiyonu bu tarafa kırdılar. Kazadan sonra onlar da şoka girmişti. İş yerinde çok büyük masraf var. Ayrıca burada oturan vatandaşlar oluyordu; ama o an şans eseri kimse yoktu. Buralarda daha önce böyle bir kaza olmadı. Son anda kurtulduk. Televizyonlarda izliyorduk, ancak bizim başımıza da geldi. Saniye ile kıl payı kurtulduk dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Sürücülerin yumruklu kavgası kamerada
Ölümden kıl payı kurtuldular
Ölümden kıl payı kurtuldular
Azra Gülendam Haytaoğlu davası başladı
Azra Gülendam Haytaoğlu davası başladı
Masalsı yolculuk başlıyor
Masalsı yolculuk başlıyor
Avcılar’da tedirgin eden görüntü
Avcılar'da tedirgin eden görüntü
Sarıyer’deki kamyonet dehşeti kamerada
Sarıyer’deki kamyonet dehşeti kamerada
Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Sahte hesapla 1 milyonluk vurgun
Isırdığı çikolatanın içerisinden poşet çıktı
Isırdığı çikolatanın içerisinden poşet çıktı
Siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın dehşet saçtı
Siparişin geç çıkmasına sinirlenen kadın dehşet saçtı
Bitrota vurgunun detayları ortaya çıktı!
Bitrota vurgunun detayları ortaya çıktı!
Balık yerine çöp takılıyor
Balık yerine çöp takılıyor
Sörfçülerin dev dalgalarla dansı
Sörfçülerin dev dalgalarla dansı
Daha Fazla Video Göster