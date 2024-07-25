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Ankara'da 24 saat içinde 2 asansör faciası! Asansörlerin bakımı nasıl yapılmalı?

Ankara'da 24 saat içinde 2 asansör faciası! Asansörlerin bakımı nasıl yapılmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.07.2024 10:47
Ankara'da bir günde iki asansör faciası yaşandı. Sincan Yenikent'te 13 yaşındaki Beren Su Bolat, Çubuk'ta ise 15 yaşındaki Eren Alperen Kocayavuz, asansör boşluğuna düşerek hayatlarını kaybettiler.
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