Ankara’da 24 saat içinde 2 asansör faciası! Asansörlerin bakımı nasıl yapılmalı?

Ankara'da bir günde iki asansör faciası yaşandı. Sincan Yenikent'te 13 yaşındaki Beren Su Bolat, Çubuk'ta ise 15 yaşındaki Eren Alperen Kocayavuz, asansör boşluğuna düşerek hayatlarını kaybettiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN