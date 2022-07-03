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Ankara’da 20 günde selde 5 kişi öldü! Asfaltla kapatılan mazgalların görüntüsü çıktı

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Giriş: 03.07.2022 16:49
Ankara'da yaşanan sel felaketlerinde yeterli tedbirleri almadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştiriler artıyor. Yavaş, mazgalların temizlenmediği iddiasını reddetti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız ise, üzeri asfaltla kapatılan mazgalların görüntüsünü paylaştı.
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