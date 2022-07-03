03 Temmuz 2022, Pazar
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Ankara’da 20 günde selde 5 kişi öldü! Asfaltla kapatılan mazgalların görüntüsü çıktı
Ankara'da yaşanan sel felaketlerinde yeterli tedbirleri almadığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştiriler artıyor. Yavaş, mazgalların temizlenmediği iddiasını reddetti. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ebru Kurban Yaldız ise, üzeri asfaltla kapatılan mazgalların görüntüsünü paylaştı.