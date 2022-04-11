11 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da 2 zammın ardından ulaşımda 45 dakikalık indirim

Ankara'da 2 zammın ardından ulaşımda 45 dakikalık indirim

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.04.2022 11:12
Başkent uzun bir süredir ulaşım sorunu yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre önce ücretsiz aktarmayı kaldırıp sonra da ulaşıma 2 kez zam yapmıştı. Tepkiyle karşılanan uygulama sonrası bu kez indirim yapılacağı açıklandı. Ancak indirimin sadece 06:00 ve 06:45 arasını yani 45 dakikayı kapsadığını öğrenen ankaralı hayal kırıklığı yaşadı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
2 zammın ardından 45 dakikalık indirim
2 zammın ardından 45 dakikalık indirim
Türkiye’nin hac kontenjanı belli oldu mu?
Türkiye'nin hac kontenjanı belli oldu mu?
Yağışlar ne kadar sürecek?
Yağışlar ne kadar sürecek?
Göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı!
Göçmenlerin bulunduğu minibüs takla attı!
Şanlıurfa’da otogarında PKK’lı terörist yakalandı
Şanlıurfa'da otogarında PKK'lı terörist yakalandı
TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza
Meteoroloji’den yağış uyarısı
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Milli mücadelenin sembol ismi Mareşal Fevzi Çakmak
Milli mücadelenin sembol ismi Mareşal Fevzi Çakmak
Münevver Karabulut’un babası konuştu
Münevver Karabulut’un babası konuştu
Evde yılan paniği
Evde yılan paniği
İki sürücü trafikte birbirine girdi!
İki sürücü trafikte birbirine girdi!
Ani sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısı!
Ani sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısı!
Daha Fazla Video Göster