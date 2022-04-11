11 Nisan 2022, Pazartesi
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Ankara'da 2 zammın ardından ulaşımda 45 dakikalık indirim
Başkent uzun bir süredir ulaşım sorunu yaşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi kısa bir süre önce ücretsiz aktarmayı kaldırıp sonra da ulaşıma 2 kez zam yapmıştı. Tepkiyle karşılanan uygulama sonrası bu kez indirim yapılacağı açıklandı. Ancak indirimin sadece 06:00 ve 06:45 arasını yani 45 dakikayı kapsadığını öğrenen ankaralı hayal kırıklığı yaşadı.