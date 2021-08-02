Ankara’da 2 yıldır suları akmıyor! Yusufuşağı Mahallesi'nde su isyanı

Ankara'nın Evren ilçesi'e bağlı dokuz mahallede musluklardan iki yıldır su akmıyor. O mahallelerden biri Yusufuşağı, Hirfanlı Barajı'na sadece üç kilometre uzaklıktaki mahallede halk isyanda.

Suya hasret mahallelerden biri Yusufuşağı. Üstelik Hirfanlı Barajı'na sadece üç kilometre uzaklıkta. Mahallede 140 hane var. İddiaya göre günde sadece bir tanker su gidiyor.

Mahallelinin tek çaresi kilometrelerce uzaklıktaki çeşmeler. Ancak taşıma suyla değirmen dönmüyor. Mahallenin tek istediği bir an önce suya kavuşmak.