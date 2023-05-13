13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı

Ankara'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 16:09
Ankara'nın Sincan ilçesinde iki TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara’da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı
Ankara'da 2 TIR kafa kafaya çarpıştı
Piknik faciası! Fotoğraf çekmek isterken...
Piknik faciası! Fotoğraf çekmek isterken...
Sıcaklıklar arttı! Ortaya çıktılar
Sıcaklıklar arttı! Ortaya çıktılar
Kuyudan çıkan hayrete düşürdü
Kuyudan çıkan hayrete düşürdü
Nöbet tutup böyle avlıyorlar
Nöbet tutup böyle avlıyorlar
İstanbul’da korku dolu anlar! Taksi alev alev yandı
İstanbul'da korku dolu anlar! Taksi alev alev yandı
İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İETT şoförü yolcularla tartıştı kontak kapattı!
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki...
İzlenme uğruna öyle bir şey yaptı ki...
Altgeçitleri su bastı! Vatandaşlar kurtardı
Altgeçitleri su bastı! Vatandaşlar kurtardı
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Motor ehliyetlerine yeni düzenleme
Ankara sel altında
Ankara sel altında
Kontrolden çıkan minibüs yan yatarak durdu!
Kontrolden çıkan minibüs yan yatarak durdu!
Daha Fazla Video Göster