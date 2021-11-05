06 Kasım 2021, Cumartesi
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Ankara'da 2 çocuk annesi kadın boşanmak istediği eşi tarafından böyle darp edildi
Ankara’da 2 çocuk annesi E.Ç.'nin boşanma aşamasındaki eşi R.Ç. tarafından şiddet uygulanması güvenlik kamerasına yansıdı. Alınan bilgiye göre, 2 çocuk annesi eşi 39 yaşındaki E.Ç.s kendisine sürekli şiddet uyguladığı iddiasıyla 20 yıldır evli olduğu eşi R.Ç. (43) hakkında boşanma davası açtı. E.Ç.'nin çocuklarını tatile götürmek için gittiği evde E.Ç. sürükleyerek darp ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.