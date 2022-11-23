23 Kasım 2022, Çarşamba
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Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Kan donduran savunma
Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit erkek arkadaşının ateşlediği tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan gen kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, şahsın savcılıktaki savunması kan dondurdu.