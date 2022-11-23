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Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit, sevgilisinin ateşlediği iddia edilen tüfekle vuruldu! Kan donduran savunma

İHA
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Giriş: 23.11.2022 15:29
Ankara’da 17 yaşındaki Kader Yiğit erkek arkadaşının ateşlediği tüfekle vuruldu. Ağır yaralanan gen kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, şahsın savcılıktaki savunması kan dondurdu.
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