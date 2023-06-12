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Ankara'da 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu

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Giriş: 12.06.2023 11:14
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 17 köpek ağaca asılmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri geldi. Ekipler, 14 köpeği son anda kurtardı.
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