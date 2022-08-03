03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Ankara’da 15 yaşındaki kıza istismar! İfadesi pes dedirtti
Ankara'da, 15 yaşındaki S.K.’ye cinsel istismarda bulunup, müstehcen görüntülerini sosyal medyada paylaşan 19 yaşındaki Emre Kara hakkında 6 ayrı suçtan 111,5 yıl hapsi istenerek tutuklu yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Kara'nın ifadesi pes dedirtti.