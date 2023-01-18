Ankara-Sivas arası 12 saatten 2 saate düşecek

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında çalışmalar sürüyor. Proje tamamlandığında Ankara-Sivas arasında 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate düşecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.