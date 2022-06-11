11 Haziran 2022, Cumartesi
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Ankara sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu
Birkaç gündür kuvvetli şekilde yağan yağmur, Ankara'da hayatı felç etti. Öğleden sonra etkili olan yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı binaların çatısı uçarken kimi araçlarsa suya gömüldü.