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Ankara Şehir Hastanesi'nden Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında açıklama! Provokasyonlar yalanlandı
Nur Avcı, [22.10.21 10:46] https://www.ahaber.com.tr/video/yasam-videolari/kucukcekmecede-bitmeyen-iski-cilesi Oflu, [25.10.21 13:40] Ankara Şehir Hastanesi, trafik kazasında hayatını kaybeden Dr. Rümeysa Berin Şen hakkında çıkan provokasyonları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Çalışma arkadaşımızın vefatı sonrası, sosyal medyada 36 saat nöbetten dolayı olayın meydana geldiğine ilişkin iddialar üzüntümüzü daha da artırmaktadır." denildi.