Ankara Polatlı’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Kaza neden oldu? Fren izinin olmaması ne anlatıyor?

Ankara Eskişehir yolunda sabah saatlerinde bir otobüs köprünü direğine çarptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken kazada 9 ölü 26 yaralının olduğu bilgisi aktarıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.

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