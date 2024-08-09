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Ankara Polatlı’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Kaza neden oldu? Fren izinin olmaması ne anlatıyor?

Ankara Polatlı’da katliam gibi kaza: 9 ölü! Kaza neden oldu? Fren izinin olmaması ne anlatıyor?

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 11:09
Ankara Eskişehir yolunda sabah saatlerinde bir otobüs köprünü direğine çarptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken kazada 9 ölü 26 yaralının olduğu bilgisi aktarıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan ileri sürüş teknikleri uzmanı Çetin Büyükçınar değerlendirdi.
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