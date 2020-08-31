Ankara Nallıhan'da orman yangını | Son gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı...

Son dakika... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.