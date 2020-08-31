31 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Ankara Nallıhan'da orman yangını | Son gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı...

Ankara Nallıhan'da orman yangını | Son gelişmeleri A Haber muhabiri aktardı...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.08.2020 00:07
Güncelleme:31.08.2020 00:12
Son dakika... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Ekipler, yaklaşık 5 saattir süren yangına karadan ve havadan müdahale ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekibinin yer aldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de katıldı. Yangına, 2 uçak, 4 helikopter, 53 arazöz ve 5 dozerle müdahale ediliyor. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Ankara Nallıhan'da orman yangını...
Ankara Nallıhan'da orman yangını...
96 yaşındaki Hasibe nine virüsü yendi
96 yaşındaki Hasibe nine virüsü yendi
Skandala CHP'li belediye seyirci kaldı
Skandala CHP'li belediye seyirci kaldı
TRT canlı yayınında bayıldı
TRT canlı yayınında bayıldı
Dükkanını iple camiye bağladı
Dükkanını iple camiye bağladı
CHP'li belediyeden Romanların çadırına...
CHP'li belediyeden Romanların çadırına...
İzmir'de esnaftan çöp tepkisi
İzmir'de esnaftan çöp tepkisi
Türkiye'nin konuştuğu yörük kızı A Haber'de
Türkiye'nin konuştuğu yörük kızı A Haber'de
Son dakika: Muğla'da Go Kart işletmesine tepki! Mahalle sakinleri gürültüden şikayetçi oldu
Son dakika: Muğla'da Go Kart işletmesine tepki! Mahalle sakinleri gürültüden şikayetçi oldu
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
17 yıldır beyninde o hayvanla yaşamış
Dedesinin traktörüne servet harcadı
Dedesinin traktörüne servet harcadı
Daha Fazla Video Göster