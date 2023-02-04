Ankara karlar altında Mansur Yavaş nerede?

Ankara'da günlerden beklenen kar yağışı Başkent'te yaşayanların çilesi oldu.Kar nedeniyle yolların kapanması üzerine vatandaşlar sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tedbir amaçlı kar temizleme araçların sahaya çıkarmadığını belirten vatandaşlar kapanan yollara müdahale edilmemesine isyan ederek hizmet beklediklerini söyledi. Yolcuların belediye otobüs içerisinde zıpladığı ve otobüsü hareket ettirebilmek için ittiği görüntüleri paylaşan vatandaşlar "Güneşli havada kar araçlarını algı olsun diye yollarda sergiletir, kar yağarken Ankara çilekeş" yorumu yapıldı.