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Ankara-Eskişehir yolunda kaza: 9 ölü! Vali Şahin’den A Haber’e özel açıklamalar

Ankara-Eskişehir yolunda kaza: 9 ölü! Vali Şahin’den A Haber’e özel açıklamalar

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 09:01
Ankara-Eskişehir yolunda sabah saatlerinde meydana gelen katliam gibi kazada 9 kişi hayatını kaybetti. Kazadan sonra A Haber canlı yayınına bağlan Ankara Valisi Vasip Şahin şoförün uyuduğu ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi.
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