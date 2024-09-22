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Ankara-Berlin hattında

Ankara-Berlin hattında "döner" savaşı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 19:11
Türkiye ve Almanya arasında döner krizi yaşanıyor. Döneri sahiplenmeye çalışan Almanya’ya Türkiye en sert şekilde karşı çıkıyor. Almanya'daki Türkler de döneri kaptırmamakta kararlı. Peki Almanya neden döneri sahiplenmek istiyor. Detaylar haberimizde…
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