15 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
15.02.2020

'Ankara beni bulsun' demişti! Sosyal medya fenomeni Cihangir Göktaş bulundu |Video

Sosyal medyada yayınlanan videosunda 'Ankara beni bulsun' sözleriyle gündem olan Cihangir Göktaş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine başlatılan çalışmalar sonrası Göktaş bulundu.

Mersin'de oturan ve sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Cihangir Göktaş'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla ilk kez kimlik kartı düzenlendi.

'ANKARA BENİ BULSUN' SÖZLERİYLE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mersinli esnafın yardımıyla hayatını sürdüren ve sosyal medyada paylaşılan videolarla ünlenen 'Kenedy Dayı' olarak bilinen Mersinli Cihangir, rahatsızlandığında kimliği olmadığı için hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşılırken, isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.

Göktaş'ın, 1972 yılında İzmir'de doğduğu, aslen Elazığlı olduğu öğrenildi. Cihangir Göktaş, yıllar sonra düzenlenen kimliğine kavuştu.

Kaynak; Hürriyet

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

'Ankara beni bulsun' demişti! Bulundu
'Ankara beni bulsun' demişti! Bulundu
Film gibi dolandırıcılık! Hem erkek hem kadın olarak dolandırdı | Video
Film gibi dolandırıcılık! Hem erkek hem kadın olarak dolandırdı | Video
Sık grip olmak kansere mi yol açıyor?
Sık grip olmak kansere mi yol açıyor?
Başkan Erdoğan'dan eski dostuna son görev!
Başkan Erdoğan'dan eski dostuna son görev!
Milli kayakçı Sıla Kara Slovenya'da kahraman ilan edildi
Milli kayakçı Sıla Kara Slovenya'da kahraman ilan edildi
Polise gönderdi, kendi başını yaktı!
Polise gönderdi, kendi başını yaktı!
Esenboğa'da sahte kadın yolcu operasyonu
Esenboğa'da sahte kadın yolcu operasyonu
Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! Önce kaynar su döktü sonra...
Sinir krizi geçiren kadın ortalığı birbirine kattı! Önce kaynar su döktü sonra...
Kan donduran görüntüler!
Kan donduran görüntüler!
Bilim insanları koronovirüs fotoğraflarını yayımladı
Bilim insanları koronovirüs fotoğraflarını yayımladı
İstanbul'da otoparkta şok eden anlar!
İstanbul'da otoparkta şok eden anlar!
SOKAK RÖPORTAJI 14 Şubat Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
(SOKAK RÖPORTAJI) 14 Şubat Sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz ?
Daha Fazla Video Göster