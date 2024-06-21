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Anız yangınlarına karşı hangi önlemler alınmalı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2024 15:29
Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınlarında alevlerin arasında kalan 11 kişi öldü. Anız yangınları alev kapanına nasıl döndü? Bu büyük tehdide karşı hangi önlemler alınmalı?
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