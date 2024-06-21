Anız yangınlarına karşı hangi önlemler alınmalı?

Diyarbakır ve Mardin'de anız yangınlarında alevlerin arasında kalan 11 kişi öldü. Anız yangınları alev kapanına nasıl döndü? Bu büyük tehdide karşı hangi önlemler alınmalı?

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