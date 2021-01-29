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Anıtkabir'i görmek isteyen kızına kardan sürpriz

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Giriş: 29.01.2021 14:41
Güncelleme:29.01.2021 14:51
Hakkari'de Anıtkabiri görmek isteyen kızının isteğini yerine getiremeyen inşaat işçisi baba kızına bir sürpriz yaptı. İnşaat işçisi evinin bahçesinde biriken kardan Anıtkabir ve Aslanlı Yolu yaptı.

Yağan karı adeta bir sanat eserine çevirdi. Tek isteği Anıtkabir'i görmek olan kızına kardan Anıtkabir sürprizi yaptı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan inşaat işçisi Mehmet Şerif Karahan'ın 9 yaşındaki kızının tek isteği Anıtkabir'i ve Aslanlı Yolu gezip görmekti. Ancak bir türlü kızını Anıtkabir'e götüremeyen baba Karahan, evinin bahçesinde birken kar yığınlardan Anıtkabir'i ve Aslanlı Yolu yaparak sürpriz yaptı.

Eksi 20 derece soğuğukta10 gün boyunca biriken karlardan 4 adet aslan ve Anıtkabir'i yapan Karahan kızının isteğini azda olsa gidermiş oldu

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