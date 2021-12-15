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Anılarla dolu bir ömür

A Haber
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Giriş: 15.12.2021 15:51
Leyla ve Halil Gezmen, 68 yıllık evlilerdi. Leyla teyze, Halil Amca'ya duyduğu sevgiyle; demans hastalığından dolayı onu hatırlamayan ve 3 yıldır yatalak olan eşine gözü gibi bakıyordu. A Haber ekibi bu eve konuk oldu ve onların aşk hikayesini dinlemişti. 93 yaşındaki Halil amca, birkaç ay önce yaşama veda etti. Hayat arkadaşını kaybeden Leyla teyze ise ondan geriye kalan anılarını paylaştı...
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