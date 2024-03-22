Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

Canavar Eylem Tok'un oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı. Cani anne katil oğluyla Amerika'ya kaçmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci geçirdiği trafik kazası sonrası kurtarılamamıştı. Ona çarpar kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine yollandı. Feci kazanın görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.

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