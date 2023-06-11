11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Aniden bastırdı! Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü

Aniden bastırdı! Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2023 10:44
Son dakika haberi... Erzincan'da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarılarda bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Aniden bastırdı! Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü
Aniden bastırdı! Dolu yağışı yolu beyaza bürüdü
Tilki kovaladı
Tilki kovaladı
Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor
Top tamircisi Hasan Usta’nın hikayesi! Patlayan topları yeni gibi yapıyor
Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı
Depremzede Çocuklar için Turkuvaz çadırı
Cengiz Aytmatov’un vefatının yıl dönümü
Cengiz Aytmatov'un vefatının yıl dönümü
Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak!
Sağlıklı yaş alma merkezleri kurulacak!
Burdur’da can pazarı!
Burdur'da can pazarı!
“En başta deprem olduğunu sandık”
“En başta deprem olduğunu sandık”
Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!
Yüz milyonlarca liralık forex vurgunu!
Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Dayakçı öğretmenden şoke eden hamle
Engellilere özel ’erişilebilir yaya butonları’
Engellilere özel 'erişilebilir yaya butonları'
Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklar...
Uyku apnesi olanlar dikkat! Ehliyet alacaklar...
Daha Fazla Video Göster