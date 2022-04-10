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Ani sıcaklık düşüşü ve yağış uyarısı! Kuzeybatı'dan başlayarak hava 10-15 derece soğuyacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2022 16:32
Meteorolojiden bu hafta için önemli uyarılar var. Detayları Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş ve Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci aktardı.
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