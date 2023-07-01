Anavatan’dan uzakta bayram sevinci! Özçelik ailesi yaklaşık 50 yıldır Almanya’da

Anavatan’dan binlerce kilometre uzaklıkta yaşayan gurbetçiler dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar gibi Kurban Bayramı’nı coşkuyla karşıladı. A Haber, Türkiye'den Almanya'ya göç eden ilk nesilden Ahmet-Nafiye Özçelik'in evine misafir oldu, bayram sevincine eşlik etti.

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