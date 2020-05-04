04 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları ANALİZ - Yaşlıya hürmet inancın gereği |Video

ANALİZ - Yaşlıya hürmet inancın gereği |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
04.05.2020
Karşısında saçı sakalı ağarmış Ebû Kuhâfe’yi görünce “Bu ihtiyarı evinde bıraksaydınız da biz ona gitseydik olmaz mıydı?” diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmetiyiz biz. Ne zaman, ne oldu da yaşlılarımızı hor gören arayıp sormayan bir nesil haline geldik? Bizi biz yapandı yaşlıya hürmet. Hayata bereket katandı onlar. Madem dışarı çıkamıyorlar denilerek devlet tek tek kapılarını çaldı. Kadir kıymet bilmenin şimdi tam vaktiydi... Hal hatır soruldu ihtiyaçlar giderildi. Detaylar analiz haberimizde…
ANALİZ - Koronavirüs Batıyı nasıl etkiledi? Batı ölüme terk ediyor Türkiye sahip çıkıyor ANALİZ - KORONAVİRÜS BATI'YI NASIL ETKİLEDİ? BATI ÖLÜME TERK EDİYOR TÜRKİYE SAHİP ÇIKIYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yaşlıya hürmet inancın gereği
Yaşlıya hürmet inancın gereği
Kepenklerden sızan ışık ele verdi
Kepenklerden sızan ışık ele verdi
Motosikletli iki genç virajı alamadı metrelerce savruldu
Motosikletli iki genç virajı alamadı metrelerce savruldu
Duayen doktor Murat Dilmener için anma töreni düzenlendi
Duayen doktor Murat Dilmener için anma töreni düzenlendi
Görüntüler o ilimizden! Cama, balkona koştular...
Görüntüler o ilimizden! Cama, balkona koştular...
Genç kadın tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı!
Genç kadın tartıştığı eski kocasını sırtından bıçakladı!
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın sanığı adli kontrol şartıyla tahliye edildi
Anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın sanığı adli kontrol şartıyla tahliye edildi
İki metrobüs çarpıştı
İki metrobüs çarpıştı
17 yıldır 'ayaklı kan bankası' gibi geziyor
17 yıldır 'ayaklı kan bankası' gibi geziyor
Ölmek ne garip şey anne notu bıraktı ailesini yasa boğdu
"Ölmek ne garip şey anne" notu bıraktı ailesini yasa boğdu
Yasak kalkar kalkmaz herkes oraya akın etti
Yasak kalkar kalkmaz herkes oraya akın etti
Çöken yola düşen taksi kamerada!
Çöken yola düşen taksi kamerada!
Daha Fazla Video Göster