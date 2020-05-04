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ANALİZ - Yaşlıya hürmet inancın gereği |Video
Karşısında saçı sakalı ağarmış Ebû Kuhâfe’yi görünce “Bu ihtiyarı evinde bıraksaydınız da biz ona gitseydik olmaz mıydı?” diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmetiyiz biz. Ne zaman, ne oldu da yaşlılarımızı hor gören arayıp sormayan bir nesil haline geldik? Bizi biz yapandı yaşlıya hürmet. Hayata bereket katandı onlar. Madem dışarı çıkamıyorlar denilerek devlet tek tek kapılarını çaldı. Kadir kıymet bilmenin şimdi tam vaktiydi... Hal hatır soruldu ihtiyaçlar giderildi. Detaylar analiz haberimizde…
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