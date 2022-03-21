ANALİZ - Türk Tabipleri Birliği'nin amacı ne? TTB neden provokasyon peşinde?

Türk Tabipleri Birliği, kuruluş amacının dışındaki çalışma ve eylemleri ile gündemde. Asıl işi olan hekim hakları ve halk sağlığını bir kenara bırakan Tabipler Birliği, terör örgütlerine yakınlığı ile tepkilerin odağında. Peki bilimsel araştırma ve uluslararası makalelerle gündeme gelmesi gereken Türk Tabipleri Birliği nasıl bu hale getirildi? Detaylar analiz haberimizde...

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